Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,030.80
BTC/USDT
110,222.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Yozgat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 184 konut ile 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Sait Çelik  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi Fotoğraf: Sait Çelik/AA

Yozgat

TOKİ tarafından, Menekşe Evleri'nde hak sahipleriyle uzlaşılarak 2020'de başlatılan projede, 301 konuttan tamamlanan 184'ü ile 9 iş yerinin anahtar teslimi için tören düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, teslimi yapılan evlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yozgat'a her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı stokumuzu yenilemeye, sadece deprem bölgesinde değil Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her sathında kentlerimizi güzelleştirmeye, daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz."

Emek veren firmalara teşekkür eden Özkan, ev sahiplerine kazasız belasız, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz ise toplam konut sayısının 301, iş yeri sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Projenin TOKİ aracılığıyla 2020'de ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapımına başlandığını ve teslim aşamasına gelindiğini belirten Yılmaz, "Tamamlanan 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibarıyla başlanmıştır. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri ise sonraki süreçte Bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte satışa sunulacaktır." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün de konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edilerek, örnek daire gezildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı
Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Kadın girişimci ürettiği bez çantaları Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediyor

Gazi uzman çavuş, şehit yakınları ve gaziler için mesaisini sürdürüyor

Yozgat'ta üretilen balık ağları Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yozgat'ta üretilen balık ağları Avrupa'ya ihraç ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet