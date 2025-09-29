Dolar
Gündem

İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı

Yaz aylarını kurak geçiren İzmir, 121 gün sonra yağmura kavuştu.

Metin Aydemir  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezine en son 31 Mayıs'ta yağmur düştü.

Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti.

Sabah saatlerinde sağanağa yakalananlar şemsiye ile korunmaya çalıştı. Kayganlaşan yol nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.

