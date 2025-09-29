İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı
Yaz aylarını kurak geçiren İzmir, 121 gün sonra yağmura kavuştu.
İzmir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezine en son 31 Mayıs'ta yağmur düştü.
Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti.
Sabah saatlerinde sağanağa yakalananlar şemsiye ile korunmaya çalıştı. Kayganlaşan yol nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.
Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.