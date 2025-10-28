Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da "Gümüşdere İlkokulu Açılış Töreni"nde konuşuyor
Gündem

Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Fırat Özdemir  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Balıkesir

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

Sağanak, ilçede etkisini sürdürüyor.

