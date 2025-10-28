İzmir'in Bergama ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.
İzmir
İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.
Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.
İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.
Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.
Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.