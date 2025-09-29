Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerinde yapılan ankette, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en beğenilen lider olurken, en olumlu görüş bildirilen liderler arasında Karadağ'da ikinci, Sırbistan'da dördüncü sırada yer aldı.

İsmail Özdemir  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider

Saraybosna

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da "Batı Balkanlar Bölgesel Anketi" yapıldı.

Vatandaşlarla yüz yüze yapılan ankette, "Ülkenizin doğru ya da yanlış yönde ilerlediğini mi düşünüyorsunuz?", "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Bugün Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Gelecekte ülkenizi yönetmesi için nasıl insanlara ihtiyacımız var?", "Ülkeniz için en önemli müttefik olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?" ve "Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" gibi sorular soruldu.

Ankete katılanların geneli, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ilgilenmesi gereken konunun "hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, yolsuzluk ve işsizlik" olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en beğenilen lider

"Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en çok olumlu görüş bildirilen lider oldu.

Bosna Hersek'te ankete katılanların yüzde 62'si Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade ederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kosova'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 77 ile birinci sırada, ABD Başkanı Donald Trump yüzde 74 ile ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 16 ile Şi izledi.

Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 75 ile ilk sırada, Trump yüzde 66 ile ikinci sırada, Putin ise yüzde 52 ile üçüncü sırayı aldı.

Karadağ'da yüzde 57 ile Şi ilk sırada, yüzde 54 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 52 ile Trump takip etti.

Sırbistan'da ise Putin yüzde 79 ile ilk sırada, Şi yüzde 70 ile ikinci, Trump yüzde 44 ile üçüncü olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 38 olumlu görüş aldı.

Ankete Bosna Hersek'ten 1219, Kosova'dan 1164, Karadağ'dan 1020, Kuzey Makedonya'dan 1221 ve Sırbistan'dan ise 1216 kişinin katıldığı bildirildi.

