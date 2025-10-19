Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.
İstanbul
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
