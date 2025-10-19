Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Koray Taşdemir  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

İstanbul

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

