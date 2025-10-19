Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

Koray Taşdemir  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı

İstanbul

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

