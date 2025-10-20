Dolar
41.96
Euro
48.97
Altın
4,255.56
ETH/USDT
4,053.10
BTC/USDT
111,253.00
BIST 100
10,164.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Ankara

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ziyaretler kapsamında, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığının kampına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığının kampına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet