Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,481.65
ETH/USDT
2,938.30
BTC/USDT
87,437.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Mehmet Ali Derdiyok  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

İstanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Benzer haberler

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet