logo
Gündem

Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın oluşmaması için dere yatağındaki tıkanıklık ekiplerce giderildi.

Sebiha Arslan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu

Muğla

Datça’nın Karaköy Mahallesi’nde sağanak etkili oldu. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekibi, derede oluşabilecek taşkını engellemek için dere yatağında çalışma yaptı.

MUSKİ personeli Kudret Okulu, dere yatağında oluşan tıkanıklığı gidermek için iş makinesiyle müdahalede bulundu. Çalışma sırasında iş makinesinin kabini suyla dolmasına rağmen görevini sürdüren Okulu, taşkın riskinin artmaması için direksiyon başından ayrılmadı.

Dizlerine kadar suyun içinde kalan Okulu’nun, yağış altında dere yatağını açmak için gösterdiği çaba vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, MUSKİ personelinin zorlu koşullara rağmen çalışmayı sürdürdüğü anlar yer aldı.

