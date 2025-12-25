Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,961.00
BTC/USDT
88,000.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüştü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Benzer haberler

Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı

İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama

Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Gaziantep FK ile yeniden anlaşan Burak Yılmaz'dan açıklama

Gaziantep FK ile yeniden anlaşan Burak Yılmaz'dan açıklama
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet