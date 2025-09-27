Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Sanchez'le yaptığı görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Erdoğan, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.
Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.