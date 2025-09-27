Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı.

İrem Demir  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Sanchez'le yaptığı görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Erdoğan, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

