Dolar
41.58
Euro
48.79
Altın
3,830.89
ETH/USDT
4,160.90
BTC/USDT
113,982.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Özcan Yıldırım  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü
İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı

Benzer haberler

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet