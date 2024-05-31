60 saniyede ekonomide bugün (31 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 31, 2024
🚌Emeklilere şehirler arası otobüslerde indirim
🔥BOTAŞ, doğalgaz tarifesini değiştirmedi
📄AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/uoF7bvm0GS