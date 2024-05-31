Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,342.44
ETH/USDT
3,784.40
BTC/USDT
67,801.00
BIST 100
10,392.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerle enerjide işbirliği fırsatlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerle enerjide işbirliği fırsatlarını görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı ve enerji dönüşümü hedefleri ele alındı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gelişmiş enerji altyapısıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile AB'nin birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunu gündeme getirdi.

Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bulgaristan ve Romanya ile işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısı ile kendi ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini ve bu sayede Avrupa'da birçok ülkeyle işbirliği yapabildiğini kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi alanında büyük potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını anımsattı.

Eskişehir'de dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını hatırlatan Bayraktar, şehirde kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Alanya'da yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Küçükçekmece'de otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı silahla vuruldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerle enerjide işbirliği fırsatlarını görüştü

Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerle enerjide işbirliği fırsatlarını görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve büyükelçilerle görüştü

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci sıraya yükseldi

Bakan Bayraktar, temmuzda Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi olabileceğini bildirdi

Bakan Bayraktar, temmuzda Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi olabileceğini bildirdi
Bakan Bayraktar, Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını duyurdu

Bakan Bayraktar, Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını duyurdu
Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet