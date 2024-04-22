60 saniyede ekonomide bugün (22 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇮🇶 Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu için imzalar atıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 22, 2024
💬Bakan Işıkhan belediyelere seslendi
🛒Tüketici güveni nisanda yükseldi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/xfJRBtDanM