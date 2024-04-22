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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. - VTR -
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (22 Nisan 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
60 saniyede ekonomide bugün (22 Nisan 2024)

Ankara
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