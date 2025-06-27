60 saniyede ekonomide bugün (27 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orta Koridor mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 27, 2025
📌Kamu işçisine ikinci zam teklifi belli oldu
✈️Türkiye-İran uçak seferleri yeniden başlıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/1533FTgKoD