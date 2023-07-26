Dolar
26.95
Euro
29.86
Altın
1,973.44
ETH/USDT
1,860.80
BTC/USDT
29,316.00
BIST 100
6,743.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Vincent Aboubakar basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Özler'in ailesine başsağlığı diledi
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz
İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet