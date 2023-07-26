60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Ekonomi Koordinasyon Kurulunda, bütçe görünümü ile OVP hazırlıkları gözden geçirildi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 26, 2023
📈 Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/ILPf3ELuPv