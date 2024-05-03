60 saniyede ekonomide bugün (03 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Nisan ayı enflasyon ve ihracat rakamları açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 3, 2024
📌Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar artırılıyor
📉ABD'de nisan ayı tarım dışı istihdam verisi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/XV5EwAUtJo