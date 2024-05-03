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Ekonomi

Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar gelir sağladı.

Gültekin Yetgin  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 8 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Nisan 2024'te yurt dışına 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar karşılığında 213 bin 338 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 220 bin 466 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 316 milyon 179 bin 769 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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