60 saniyede ekonomide bugün (17 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚜Kırsal kalkınmaya 13 milyar liralık yatırım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 17, 2024
📉Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme
🧮Kamuda tasarruf genelgesi yayımlandı
✍️AA Finans'ın PPK anketi sonuçlandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/TT3CB0hGXq