Dolar
34.01
Euro
37.54
Altın
2,480.35
ETH/USDT
2,446.30
BTC/USDT
57,932.00
BIST 100
10,033.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (03 Eylül 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
60 saniyede ekonomide bugün (03 Eylül 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" neredeyse tamamlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki sigortalılar ve işverenler için mücbir sebep hali uzatıldı
Konya'da 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında yeni obruk oluştu
Bakan Tunç: (Can Atalay'ın hukuki durumu) Yeniden yargılama yapılmadığı müddetçe TBMM'de okunan kesin hükümdür

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (03 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Ağustos 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Ağustos 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet