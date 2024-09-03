60 saniyede ekonomide bugün (03 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Ağustos ayı enflasyonu belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 3, 2024
📉Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra geriledi
♿️Engelsiz ulaşım projelerine destek
🍓Hüyük çileğine AB tescili
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/nrQtnxLl0n