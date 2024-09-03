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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Energy China ile yenilenebilir enerji alanındaki yatırım imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkanlarını ele aldı.

Fuat Kabakcı  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Bakan Bayraktar, Energy China ile yenilenebilir enerji alanındaki yatırım imkanlarını görüştü

Ankara

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Energy China Başkanı Lin Xiaodan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini bildirdi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkanlarının detaylarını ele aldık." ifadesini kullandı.


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