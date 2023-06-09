Dolar
23.36
Euro
25.13
Altın
1,963.88
ETH/USDT
1,845.30
BTC/USDT
26,591.00
BIST 100
5,632.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Inter Teknik Direktörü Inzaghi ile futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian ve Lautaro Martinez basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (09 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (09 Haziran 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da selden etkilenen Gölhisar ilçesinde temizlik çalışması sürüyor
THY, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için iletişim çalışmalarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
Türkiye'den Şengen vizesi başvurularının iki katına çıktığı İtalya, talebi ek önlemlerle karşılayacak
Sinop'ta su taşkınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürdü

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (09 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Haziran 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Haziran 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet