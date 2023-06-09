60 saniyede ekonomide bugün (09 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉TCMB'nin ilk kadın başkanı göreve başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 9, 2023
🚜Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan çiftçilere müjde
🐑Türkiye hayvan varlığıyla Avrupa’nın zirvesinde
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