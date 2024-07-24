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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2024)

Ankara
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