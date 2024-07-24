60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📄OVP eylülde güncellenecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 24, 2024
🧑🌾13 stratejik ürüne bitkisel üretim planlaması
🏦Suudi Arabistan ile depo alım işlemi sona erdi
Yeni Yapay Zeka Stratejisi devrede
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/y8ULrTNlG7