60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Türkiye'nin enerji politikası, enflasyonla mücadeleyi destekleyecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 11, 2024
📝Kirasını elden ödeyene ceza yolda
📉ABD'de ağustos enflasyonu açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/LvlRqLpBgr