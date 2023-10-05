60 saniyede ekonomide bugün (05 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🛒 Bakan Bolat'tan marketlere indirim çağrısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 5, 2023
⚡️ Akkuyu NGS'de 29 Ekim 2024 hedefi
👨🌾 Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/qFuWJ7bXZe