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Ekonomi

BM destekli Yeşil İklim Fonu taahhütleri 9,3 milyar dolara ulaştı

Sanayileşmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yoksul ülkeleri desteklemek üzere toplam 9,3 milyar dolar tutarında kaynak taahhüdünde bulundukları bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
BM destekli Yeşil İklim Fonu taahhütleri 9,3 milyar dolara ulaştı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yeşil İklim Fonunun (GCF) Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen konferansında, 25 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede yoksul ülkeleri desteklemek için 9,3 milyar dolar taahhütte bulunduğu belirtildi.

5 ülkenin de yakın zamanda fon için taahhütlerini açıklayacağı, bu nedenle nihai miktarın "önemli ölçüde daha yüksek" olacağı ifade edildi.

BM destekli Yeşil İklim Fonunun bugüne kadar 228 projeyi finanse ettiği, bundan 1 milyar insanın yararlandığı bildirildi.

Yeşil İklim Fonu, BM tarafından iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, az gelişmiş ülkelerin karbon emisyonlarını azaltmak, daha temiz enerji kaynakları geliştirmek ve iklim uyum hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları parayı kanalize etmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştu.

Fon, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına ve iklim dostu bir ekonomi inşa etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor ve bu çerçevede hibeler, krediler, garantiler ve öz sermaye sağlıyor, ayrıca özel sermayeyi harekete geçirme çalışmaları yürütüyor.

2010 yılında düzenlenen COP16'da alınan kararla da gelişmiş ülkelerce gelişmekte olan ülkelere 2020 yılı itibarıyla yıllık 100 milyar dolarlık mali kaynak aktarılması hedeflenmişti fakat bu hedefe ulaşılamadı.

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