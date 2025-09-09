Dolar
Dünya

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde dün akşam başlayıp gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Mesut Zeyrek  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Almanya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Arşiv/AA

Köln

Alman basınında yer alan haberlerde, ülkenin bazı bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

KRV eyaletindeki Rhein-Erft bölgesi, Aachen, Düren ve Eifel bölgesinin yanı sıra Köln'ün batısında yağışlar kaosa neden olurken, meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda evin bodrum katını su bastı.

Bölgede, olumsuz hava koşullarının oluşturduğu yaklaşık 160 olay bildirilirken, Köln yakınlarındaki Frechen'de A4 otoyolu bir kamyon kazasının ardından trafiğe kapatıldı.

Düsseldorf'ta A46 otoyolundaki tünel, su altında kalarak geçilemez hale geldiği için kapatıldı.

Şiddetli yağışın, nehir ve derelerdeki su seviyelerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olabileceği, özellikle Ahr, Erft, Sieg, Rur, Niers ve Schwalm nehirlerinin bundan etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sağanak veya gök gürültülü şiddetli yağışın bölgede tüm gün süreceği belirtilerek, bazı bölgelerde metrekareye saatte 80-90 litreye kadar yağışın düşebileceği kaydedildi.

2021 yılında sel felaketinden etkilenen ve 141 kişinin öldüğü Ahr Vadisi'nde de metrekare başına 50 litreye kadar yağış olabileceği belirtilerek, çevre sakinleri yaşanabilecek su baskınlarına karşı uyarıldı.

