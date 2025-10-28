Şiddetli yağışların etkili olduğu Vietnam'da evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Vietnam'ın özellikle orta kesimlerinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Hanoi
Vietnam Meteoroloji Dairesinden son günlerde ülkenin özellikle orta kısımlarını olumsuz etkileyen şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kentte şiddetli yağışlar sebebiyle taşan nehirler, evleri ve tarım arazilerini sular altında bırakırken, vatandaşlar caddelerde kayıklara binerek hareket etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde ise sel suları yükselirken, bölgedeki turistler kayıklar yardımıyla tahliye edildi.
Ayrıca başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden askıya alınmasıyla binlerce yolcu olumsuz etkilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.