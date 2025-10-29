Dolar
Dünya

Almanya Başbakanı Merz: ABD ve Çin'in, teknolojik geleceği tek başına belirlemesine izin veremeyiz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin ve Avrupa'nın, teknolojinin geleceğinde lider rol oynamasının önemli olduğunu belirterek, "ABD ve Çin'in, teknolojik geleceği tek başına belirlemesine izin veremeyiz." dedi.

Bahattin Gönültaş  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Berlin

Başbakan Merz, Berlin'de, Alman hükümetinin teknoloji gündemi, ekonomi ve araştırma politikasını yeniden düzenleme hedefi taşıyan "Hightech Agenda Deutschland" (Almanya Yüksek Teknoloji Gündemi) açılış etkinliğinde, küresel teknolojik egemenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ve Avrupa'nın, ABD ve Çin ile rekabetinde modern teknolojilerde lider rol üstlenmesinin "kritik" olduğunu savunan Merz, Avrupa'nın küresel teknolojik rekabet gücünü yeniden kazanmak için büyük çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "ABD ve Çin'in, teknolojik geleceği tek başına belirlemesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Almanya ve Avrupa'nın, bugün teknolojik egemenliğe ihtiyacının olduğunu vurgulayan Merz, "Bu (teknolojik egemenlik) iyileştirme ihtiyacını hızlı bir şekilde ele almazsak, bu sadece orta ve uzun vadede ülkemizin refahını tehlikeye atmakla kalmayacak. Daha da kötüsü, güvenliği ve nihayetinde özgürlüğü tehlikeye atacaktır." görüşünü paylaştı.

"İş dünyası ve bilim arasında 'gerçek bir ittifaka' ihtiyaç var"

Friedrich Merz, teknolojide tek taraflı bağımlılıkların olduğunu belirterek, bu bağımlılıkların güç politikası için istismar edildiğini savundu.

Almanya'nın eskisi kadar yenilikçi ve büyüme odaklı olmadığını da dile getiren Merz, "Yapay zeka gibi yeni teknolojilerle değer oluşturma sürecini iyileştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Merz, Almanya'nın teknolojide öncü konumunu koruması için, iş dünyası ve bilim arasında "gerçek bir ittifaka" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakan Merz, gelecekte araştırma fonlarının yapay zeka, kuantum teknolojisi, mikroelektronik, biyoteknoloji, iklim dostu enerji üretimi ve iklim dostu mobilite teknolojileri gibi 6 temel teknolojiye odaklanacağını sözlerine ekledi.

