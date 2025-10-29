Katar'daki sembol binalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimiyle, Katar'ın başkenti Doha'daki sembol yapılar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.
DOHA
Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, THE e18hteen Towers, Al Fardan Towers, Al Jassar Dome, Islamic Museum (Katar İslam Eserleri Müzesi) ve National Museum (Katar Ulusal Müzesi), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.
Türk bayraklarının üzerinde ayrıca "Türkiye'nin Milli Günü Kutlu Olsun" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde gördükleri bu ilginin, iki ülke arasındaki güçlü bağların doğal bir yansıması olduğunu dile getirdi.
