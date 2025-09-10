Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket 2025'te yarı finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi.

Emre Doğan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket 2025'te yarı finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

