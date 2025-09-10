Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket 2025'te yarı finale yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi.
Riga
Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.
Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.