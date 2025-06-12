60 saniyede ekonomide bugün (12 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚢Oruç Reis, ilk kıtalar arası görevini tamamladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 12, 2025
📌Bakan Şimşek’ten istihdam ve reel gelir mesajı
📉İngiltere ekonomisi nisanda daraldı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/5bsBhUxmEj