60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📈Sanayi üretimi ekimde yüzde 2,2 arttı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 10, 2025
📉Türkiye'nin CDS'i düşmeye devam ediyor
🏦Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/R962hDg1My