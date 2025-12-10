Dolar
42.61
Euro
49.70
Altın
4,201.82
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ile Fed yetkililerinin yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan, 7'si ise 200 baz puan indirileceğini öngördü.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili konular
