Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 130,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri sürmesine rağmen, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin açıklamalara dair endişelerle karışık bir seyir izliyor. Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de enflasyon ile ÜFE ve büyük merkez bankası başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

