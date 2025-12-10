Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,23 yükselişle 12.455,00 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,44 artışla 12.426,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 12.445,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 12.455,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasındaki ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme yapılabileceğine yönelik endişeler risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

