Bilal Erdoğan: Bütün toplumların kendi kültürleri kıymetli ve kendi kültürlerini yaşatmaları saygındır

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde Bilal Erdoğan, etkinliklerin yapıldığı alanları ziyaret etti.

Başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok standa uğrayan Bilal Erdoğan, sonrasında çadır ve obalara gitti. Erdoğan, festivaldeki ziyaretçilerin fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.

Yaptığı gezilerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, festivalin ikinci gününde çok büyük bir kalabalık olduğunu belirterek, "Yağmur yağmak üzereydi ama yağmadı. Şu anda gezmek için çok güzel bir hava var. Gün boyunca önce okullardaki çocuklarımız geldi. Aileler ve bireysel gelenler de var. Ziyaretçiler, akşamki konsere de katılım sağlayacak. İkramlarımız bulunuyor. Geleneksel spor gösterilerimiz var. Atlı sporlar ve güreşler alanında birçok gösteri var. Mümkün olduğunca çocuklarımıza at bindirdiğimiz alanlar var. Birçok farklı kurumumuzun ok atmak için alanı var. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve sponsorlarımızın deneyim alanları var. Bazı sanatsal gösteriler de festivalde mevcut. Gazze ve Filistin hassasiyetini yaşatmaya çalıştığımız alanlar da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, festivalde bütün insanların keyifli vakit geçirdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz. Dünya Etnospor Birliği olarak Türkiye merkezli bir kurumuz. Bu etkinlik Türkiye'deki vatandaşlarımıza hitap ediyor ama bütün dünya için aynı şeyi söylüyoruz. Bütün toplumların kendi kültürlerinin kıymetli olduğunu, kendi kültürlerini yaşatmalarının saygın olduğunu ve ancak bu şekilde dünya toplumlarının karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog kurup anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu şekilde barış temelli bir diyalog mekanizması olacağını düşünüyoruz. Dünyada şu anda kural temelli, uluslararası sistem denilen, batı medeniyetinin hegemonyasında gerçekleşen ama barış üretemeyen, daha çok savaş, kan ve gözyaşı üreten sistemin sorgulandığı zamanda bu kültürel bakış açısına ihtiyaç var. Çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı görünce de hedefe yaklaştığımızı hissediyoruz. Yeni nesil, ne yapmaya çalıştığımızı anlıyor. Bu yüzden çalışmalarımıza devam edeceğiz."