Dolar
42.60
Euro
49.62
Altın
4,207.46
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,297.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 11.273,34 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,98 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.273,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,73 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasındaki ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme yapılabileceğine yönelik endişeler risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Yurtiçi piyasalar ise pozitif ayrışırken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de gerilemeye devam ediyor. Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 226 baz puana inerek 3 Mayıs 2018'den sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet