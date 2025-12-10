PepsiCo "Bir Damla Bir Dünya" projesi ile tarımda su verimliliğine odaklandı
PepsiCo Türkiye, "Net Su Pozitif" vizyonu doğrultusunda Doğa Koruma Merkezi (DKM) işbirliğiyle yürüttüğü "Bir Damla Bir Dünya" projesi ile tarımda ve fabrikalarda su kullanımının azaltılmasına katkı sunuyor.
İstanbul
Şirketin 60 milyon liranın üzerinde bir yatırımla yürüttüğü projeyle, Türkiye'de yüksek su riski taşıyan bölgelerde kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor.
DKM işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen proje, Adana, Mersin, Manisa ve İzmir'deki çiftçilerin modern sulama tekniklerini kullanmasını sağlayarak tarımda su kullanımını azaltıyor.
Proje kapsamında çiftçilere iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, suyun verimli kullanımı ve toprağın korunması konularında eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde tasarruflu sulama yöntemleri, basınçlı sulama sistemleri, doğru sulama zamanlaması, bitki ve toprak özelliklerine uygun sulama teknikleri ve toprakta organik madde artırımı gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları anlatılıyor.
Tarlalarda 3 bin dekara yakın alanda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılmasına katkı sunan proje sayesinde fabrikaların bulunduğu havzalarda suyun geri kazandırılması da destekleniyor.
Proje aracılığıyla fabrikalarında kullandığı suyu yüzde 100'e varan oranlarda doğaya geri kazandıran PepsiCo Türkiye, DKM verilerine göre 2024'te 735 milyon litre su tasarrufu sağladı. Şirket, bu yıl sonu itibarıyla miktarı, toplamda 674 olimpik havuza eş değer ölçekteki 1,6 milyar litre suya çıkarmayı hedefliyor.
"Suyu sürdürülebilirliğin merkezine alıyoruz"
Proje kapsamındaki gelişmelerin paylaşıldığı toplantıda görüşlerini aktaran PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, dünya genelinde nüfus artışının devam ettiğini, iklim krizinin derinleştiğini ve su kaynaklarının giderek tükendiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) verilerine atıfta bulunan Günay, yaklaşık 2 milyar insanın güvenli içme suyuna erişimi olmadığına değinerek, "Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre, son 20 yılda 1,4 milyar insan kuraklıktan bir şekilde etkilenmiş. Bu dünyadaki tablo, maalesef ülkemizin de somut gerçeği. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına baktığımızda Türkiye, su azlığı yaşayan bir ülke konumunda." dedi.
Günay, Türkiye'de tarımda kullanılan su oranının, toplam kullanımın neredeyse yüzde 80'ine ulaştığını, bu nedenle su verimliliğini sağlamak için bu alana odaklandıklarını dile getirdi.
Mevcut sulama yöntemlerinin sürdürülebilirlik için yetersiz olduğuna dikkati çeken Günay, "PepsiCo olarak sürdürülebilirlik stratejimiz 'PepsiCo Pozitif' kapsamında pozitif tarım, değer zinciri ve seçenekler başlıkları altında kapsamlı bir dönüşüm programı yürütmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, suyu sürdürülebilirliğin merkezine alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Günay, tarımda su verimliliğini artırmak amacıyla DKM ile söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini, yüksek su riski bulunan Adana, İzmir, Manisa illerinin yanı sıra Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 3 bin dekarlık bir alanı proje için kullandıklarını ifade etti.
Çiftçilerin, salma sulama gibi geleneksel yöntemler yerine tasarruf sağlayan damla sulamaya geçişine destek olduklarını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:
"Projeye şimdiye kadar 60 milyon liranın üzerinde bir yatırım yaptık. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su verimliliğini artırmak ve daha birçok konuda çiftçilerimize eğitimler ve altyapı desteği sunduk. Bu sayede, fabrikalarımızda kullandığımız suyun neredeyse tamamını doğaya geri kazandırmayı başardık. PepsiCo Türkiye olarak Net Su Pozitif vizyonuyla hareket ediyoruz. Yüksek riskli alanlarda kullanılan sudan daha fazlasını doğaya geri kazandırmayı, Türkiye'nin su geleceğinin güvence altına alınmasına destek olmayı amaçlıyoruz."
"Süreklilik, başarıyı elde etmemizi sağlıyor"
DKM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı da dünya genelinde iklim konusunda büyük krizler yaşandığına ve bu durumun etkilerinin, gelecek kuşaklarda gittikçe daha ağır ve yoğun bir şekilde hissedileceğine işaret etti.
İklim krizinin sosyal refahı ve yaşamı etkilediğini, yaşam destek sistemlerinin kaybedilmeye başlandığını aktaran Zeydanlı, özellikle su krizinin en önemli ve kırılgan noktalardan biri olarak öne çıktığını vurguladı.
Zeydanlı, bunun çözümünde tarımın en önemli aktörlerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ve dünyadaki tarım politikalarına, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütünün ortaya koyduğu çalışmalara bakıldığında, birçok mekanizma bu krizi durdurmaya çabalıyor. Başarı elde etmenin en önemli yolu, sahada birlikte çalışmak. Birliktelik, bu işin en kritik noktası." diye konuştu.
PepsiCo ve çiftçilerle, ilgili kurumları da yanlarına alarak sahada çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Zeydanlı, şöyle devam etti:
"Çaba ve süreci başlattık. Baktığımızda, sahada elde edilen güzel çıktılar var. Ama daha önemlisi, bunun katlanarak devam etmesi. Burada bizim için kritik olan, başladığımız bu çalışmayı devam ettirmek. Süreklilik, başarıyı elde etmemizi sağlıyor. Çok yaratıcı, güzel, özel çözümler bulabilirsiniz ama sürekliliği sağlamadığınız zaman, sahada elde ettiğiniz sonuçlar bir süre sonra geriye doğru gitmeye başlıyor. O yüzden bu çok kritik. İşbirliği ve sürekliliği sağlama noktasında güzel bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."
Zeydanlı, sahada su verimliliğinin artırımı için çalışmalar yaptıklarını ve gelecek dönemde yine suyu odağa alarak çabalarını sürdüreceklerini aktardı.
Projeye yaklaşık 3 bin dekar alanda 100'e yakın çiftçinin destek verdiğini, doğrudan ekimle 7 bin dekara yakın bir alanda yeni bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Zeydanlı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunların hepsi başlangıç ve artarak devam edeceğini düşünüyorum. Genelde çevre sorunları konusu olduğunda birbirimizi suçlarız, suçlayacak birisine bakarız ama bir araya gelmeyi başardığımızda da çözüm üretebiliyoruz, sonuç elde ediyoruz. Hepimiz, hem sorunun hem çözümün bir parçasıyız. Burada en kritik konu, önder çiftçilerimiz. Bu işin öncülüğünü, liderliğini ve sözcülüğünü yapacaklar. Anadan, atadan, babadan gelen onlarca, yüzlerce yıllık alışkanlıkları ve ilkeleri değiştirmek kolay değil."