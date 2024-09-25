60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎙️Bakan Şimşek, ABD'de yatırım bankalarının yöneticileriyle görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 25, 2024
📊Enflasyon beklentilerinde gerileme
📊OECD'den küresel ekonomi için büyüme tahmini
🪙Altının ons fiyatı rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/X8iJgwf8EZ