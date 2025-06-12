Dolar
39.35
Euro
45.67
Altın
3,385.52
ETH/USDT
2,769.60
BTC/USDT
107,823.00
BIST 100
9,531.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek

Çin, ABD'ye, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Londra'da yürütülen müzakerelerde varılan mutabakatın ardından nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştireceğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek

Pekin

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in yasalara ve düzenlemelere uygun olarak, bunları sivil amaçlı kullanmak isteyen farklı ülkelerin makul talep ve endişelerini dikkate alarak nadir toprak elementleriyle bağlantılı bazı ihracat lisans başvurularına onay verdiğini ifade etti.

Nadir toprak elementleriyle bağlantılı ürünlerin askeri ve sivil ikili kullanıma uygun özellikleri olduğunu anımsatan Sözcü Hı, söz konusu elementlerin ihracatının kontrol edilmesinin uluslararası pratiklere uygun olduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hı, Çin'in koşulları sağlayan başvuruların gözden geçirilme ve onay süreçlerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, ticareti kolaylaştırmak için ilgili ülkelerle ihracat kontrollerine dair iletişimi ve diyaloğu artırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine yasak ve kısıtlamalar getirmesi, iki ülke arasında ticaret gerilimini önemli bir boyutunu oluşturuyor.

Washington yönetimi, Pekin'in 10-11 Mayıs'ta Cenevre'deki tarife müzakerelerinde varılan uzlaşmaya rağmen nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kontrolleri kaldırmaması nedeniyle müzakerelerin tıkandığını ileri sürmüştü.

Ticaret görüşmelerinde gündeme gelmişti

Konu, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 5 Haziran'da yapılan telefon görüşmesinde ve 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ticaret görüşmelerinde de gündeme gelmişti.

Trump, görüşmelerde varılan mutabakat kapsamında "Çin'in, tam mıktanısları ve gerekli nadir toprak elementlerini peşinen tedarik edeceğini" ifade etmişti.

Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık olarak, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine kısıtlama ve kontroller getirmişti.

Biden yönetiminin Aralık 2024'te çip sektöründe getirdiği ihracat kısıtlamalarına galyum, germanyum ve antimuan ihracatını kısıtlayarak karşılık veren Çin, Trump yönetiminin şubat ayındaki ilk tarife artışına karşı ise tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı da samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.

17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamaları ve kontrolleriyle bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini ortaya koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

İran: ABD veya İsrail'in herhangi bir saldırganlık eylemine "hızlı ve beklenmedik" karşılık verilecek

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında gerçekleşti
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, personeline "ülke içi seyahat" uyarısı yaptı

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, personeline "ülke içi seyahat" uyarısı yaptı
Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü

Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet