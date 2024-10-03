60 saniyede ekonomide bugün (03 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📊Türkiye’de eylül enflasyonu açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 3, 2024
🎙️Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
💵Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/ZC6QVzPFOp