60 saniyede ekonomide bugün (28 Kasım 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
📉Türkiye'de ekim ayı işsizlik oranı belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 28, 2025
📨TCMB Başkanı Karahan'dan kredi büyümesi mesajı
🛒İstanbul ve Ankara’da kırmızı et fiyatı sabitlendi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/L333wFpeSA