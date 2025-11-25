60 saniyede ekonomide bugün (25 Kasım 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
💬Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 25, 2025
👩🌾👨🌾Organize tarım bölgelerindeki projelere destek
🚢Türkiye'deki illerin 10 aylık ihracat performansı açıklandı
