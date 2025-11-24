60 saniyede ekonomide bugün (24 Kasım 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
📌Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 24, 2025
🏦Dünya Bankasından 6 milyar dolarlık finansman
💻Dijital Türk lirasında simülasyon aşamasına geçildi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/X4iChZrOp6