60 saniyede ekonomide bugün (26 Kasım 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🚀Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe güçleniyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 26, 2025
👨🏭 Bakan Kacır'dan yüksek teknolojili üretim mesajı
✈️ "Serbest Rota Hava Sahası" uygulamaya alınıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/OlYe7XVJv7