60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈İhracatta yeni rekor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 2, 2023
💸Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor
🇺🇸ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/LPBVDhgKuM