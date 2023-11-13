60 saniyede ekonomide bugün (13 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📈Türkiye ekonomisi eylülde cari fazla verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 13, 2023
💵Türk Eximbank'tan ihracatçılara yeni destek
🏦TCMB'nin ilk yatırımcı toplantısının tarihi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/mg3AqqAvpr